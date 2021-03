Diramato dal Ministero della Salute, come di consueto, il bollettino quotidiano relativo all'emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 sono 25.673 i nuovi casi di Covid-19, registrati a fronte di 372.217 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta dunque, in data odierna, sul 6.9%.

Aumentano di 41 unità i decessi: 373 rispetto ai 332 di ieri.