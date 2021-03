Coronavirus: 23.641 nuovi casi e 307 decessi. Tasso di positività al 6,7%

Reso noto dal Ministero della Salute, come di consueto, il bollettino quotidiano relativo alla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 23.641 i nuovi casi di Covid-19, che portano così a 3.046.762 il numero totale di persone positive al virus. Il tasso di positività sale al 6,7% . Sono invece 307 le vittime, in diminuzione rispetto alle 339 unità della giornata di ieri.