Coronavirus: 22.865 nuovi casi e 339 decessi. Tasso di positività al 6,7%

Reso noto dal Ministero della Salute, come di consueto, il bollettino quotidiano relativo alla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 22.865 i nuovi casi di Covid-19, registrati a fronte di 339.635 tamponi processati tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività sale al 6,7% , +0.8% rispetto al dato riscontrato ieri. Sono invece 339 le vittime, in diminuzione rispetto alle 347 unità della giornata di ieri.