Coronavirus: 15mila nuovi contagi. Tasso di positività all'8,5%

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 15.267 nuovi casi di coronavirus a fronte di 179.015 tamponi eseguiti per un tasso di positiva che dunque sale all'8,5%. Ieri i nuovi contagiati erano stati 21.315 con 273.966 tamponi per un tasso di positivita' del 7,8%. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.