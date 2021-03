Compara le quote di Serie A per la corsa verso la Champions League

I pronostici, lo sappiamo molto bene, non sono mai semplici, soprattutto quando ci sono

diverse squadre in pochi punti che stanno lottando per lo stesso obiettivo. La qualificazione in Champions League è sempre uno degli obiettivi più prestigiosi, dal momento che rimanere fuori dalla lotta per l’accesso alla massima competizione europea, comporta anche un bel danno a livello economico.

Il fatto che ci siano diverse squadre che sono estremamente vicine in classifica per la

qualificazione in Champions League rende la sfida estremamente emozionante e anche i

bookmakers sono concordi che sarà una corsa che durerà fino all’ultima giornata, ponendo

però come favorite le due milanesi, e poi subito dopo Juve e Atalanta.

Comparare le quote per la corsa Champions League

Come scegliere le quote migliori in riferimento alle squadre che stanno lottando per

l'accesso in Champions, ovvero Juve, Atalanta, Lazio, Roma e Napoli? Considerando

ovviamente Milan e Inter sono un po’ più avanti rispetto alle altre e verosimilmente

potrebbero occupare i primi due posti in classifica al termine della stagione.

In questi casi, la cosa migliore da fare è quella di affidarsi a un comparatore di scommesse

affidabile e puntuale. Non ci potrebbe essere occasione più adatta, quindi, per testare le

potenzialità del nuovo sito web di comparazione quote, ovvero ComparaBet.it. Un servizio

che si è affacciato sul web da pochissimo, svelato da parte di DT9 Affiliations: compara le

quote di serie A utilizzando questa piattaforma, facile e intuitiva da usare.

ComparaBet.it mira a diventare un punto di riferimento per le scommesse sportive che

riguardano il gioco del calcio sul mercato italiano. Un portale che permetterà agli utenti di

non perdersi nemmeno una novità in riferimento alle varie opzioni di scommesse legali in

Italia, andando alla ricerca dei bookmakers che mettono a disposizione le quote più

convenienti, oltre che garantire delle notizie che sono sempre estremamente aggiornate in

riferimento al mondo del pallone.

Questo nuovo servizio, che fa parte della piattaforma digitale appartenente a DT9

Affiliations, si pone come obiettivo, quindi, quello di svelare il maggior numero di

informazioni possibile in riferimento ai più importanti bookmakers autorizzati a operare in

maniera regolare e legale sul mercato italiano. Su questo portale, quindi, si potranno trovare tantissimi pronostici, ma anche numerose novità e indiscrezioni, senza dimenticare dati e informazioni che possono tornare decisamente utili per cominciare a scommettere in totale sicurezza.

Le chance della Roma secondo i bookmakers

È abbastanza chiaro come le squadre più attrezzate per puntare alla qualificazione in

Champions League, perlomeno per i primi tre posti, siano Inter, Milan e Juventus. Sono

quelle compagini che hanno dimostrato, fino a questo momento, di avere qualcosa in più, quella marcia superiore anche a livello di qualità della rosa che può fare senz’altro la

differenza in quest’ultimo terzo di campionato che deve essere disputato.

D’altro canto, i giallorossi, insieme con Lazio e Napoli, hanno tutta la possibilità di dare

fastidio all’Atalanta nella corsa verso l’ultimo posto utile per qualificarsi nella più importante competizione per club a livello europeo. Gli orobici sono una di quelle squadre

estremamente imprevedibili, da cui ci si può aspettare di tutto, ma sembrano un po’ peccare

dal punto di vista della continuità in questa stagione.

La Roma, in realtà, ha lo stesso problema, visto che è proprio quella costanza di risultati

l’aspetto che manca maggiormente all’appello. Il quarto posto mette in palio non solo il

prestigio di partecipare alla Champions League, ma anche un importo, a livello di premi e

diritti tv, non indifferente, che in questo momento può fare la differenza su un bilancio delle società che è già fortemente condizionato in negativo dalle mancate entrate legate alla

pandemia da Coronavirus.