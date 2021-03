CIES, Mancini miglior giocatore della Roma nel primo trimestre del 2021. Ventiduesimo per rendimento nei maggiori campionati europei (FOTO)

Tra gli osservati speciali dell'ultimo report del CIES c'è anche un giocatore della Roma. Gianluca Mancini, difensore della squadra giallorossa, è stato inserito dal centro studi svizzero al 22esimo posto della classifica dei migliori giocatori per rendimento nei maggiori campionati europei. Il difensore è il primo nella lista rispetto ai compagni in rosa, oltre che essere il difensore centrale più in alto in graduatoria. Prima di lui presenti tra gli altri Cristiano Ronaldo, Lorenzo Insigne, Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Luis Alberto.

(football-observatory.com)

