Cervone: "Pau Lopez non è un portiere. La soluzione Roma sarebbe perfetta Meret"

RADIO KISS KISS - Giovanni Cervone, ex portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica in cui, tra le altre cose, ha parlato della prestazione di ieri sera dei giallorossi contro il Napoli. L'ex estremo difensore si è in particolare soffermato sulla prestazione di Pau Lopez. Queste le sue parole: "Pau Lopez non è un portiere, i portieri sono un'altra cosa. È da un anno che mi tengo dentro tutto ma ora basta: ha colpa su entrambi i gol degli azzurri e i problemi non verranno risolti senza un nuovo portiere. Ho sentito che potrebbe piacere Meret, magari! Lui si che è un portiere e la soluzione Roma sarebbe perfetta per lui".