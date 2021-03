Caso tamponi: rinviata al 26 marzo l'udienza del processo alla Lazio

E' stata rinviata al 26 marzo alle ore 11 l'udienza relativa al processo alla Lazio sul caso tamponi. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc nell'udienza di oggi.

L'udienza è stata spostata di dieci giorni a causa dell'assenza dei due responsabili dello staff medico biancocelste, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, anch'essi deferiti per presunta violazione del protocollo Covid assieme al club e al presidente Claudio Lotito. Il motivo della loro assenza è legato alla trasferta della Lazio a Monaco di Baviera per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani sera.

La Lazio e' stata deferita dalla procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e l'inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).