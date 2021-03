Caso tamponi, la sentenza del Tribunale Federale: alla Lazio 150 mila euro di multa, 7 mesi di inibizione a Lotito

7 mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini e 150 mila euro di multa alla Lazio: è questa la sentenza appena pronunciata dal Tribunale federale nazionale sul caso della violazione dei protocolli Covid da parte della Lazio.

"Il Tribunale Federale Nazionale - si legge nel dispositivo - "all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - per il dott. Claudio Lotito, mesi 7 (sette) di inibizione; - per il dott. Ivo Pulcini, mesi 12 (dodici) di inibizione; - per il dott. Fabio Rodia, mesi 12 (dodici) di inibizione; - per la società SS Lazio Spa, euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di ammenda". La Procura Federale aveva chiesto una multa di 200 mila euro al club, 13 mesi di inibizione per Lotito e 16 per Rodia e Pulcini.

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE