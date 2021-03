Caso tamponi: in corso l'udienza della Lazio. Respinta la richiesta del Torino di costituirsi parte civile

E' appena cominciato al Tribunale nazionale federale della Figc il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per violazione dei protocolli Covid. La Lazio, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e l'inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).





La richiesta del Torino di costituirsi come parte civile nel processo alla Lazio e a Lotito per violazione dei protocolli Covid non e' stata ritenuta ammissibile dal Tribunale federale della Figc. Lo apprende l'agenzia di stampa. La Lazio, il suo presidente, Claudio Lotito, e i medici sociali Rodia e Pulcini erano stati deferiti per violazione dei protocolli Covid in occasione di tre partite dello scorso autunno.

(ansa)