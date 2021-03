Caso Diawara: potrebbe slittare l'udienza del Coni per Verona-Roma

Possibile un'altra novità sul fronte Verona-Roma. È infatti possibile un rinvio dell'udienza del Collegio Arbitrale del Coni, che domani discuterà il ricorso del club giallorosso sulla sconfitta a tavolino del match della prima giornata di campionato. Sul campo finì 0-0, poi il Giudice Sportivo decretò il 3-0 dei gialloblu per via del caso Diawara, in campo ma non iscritto nella lista inoltrata dalla società capitolina alla Lega. Lo scorso novembre la Corte Sportiva d'Appello aveva respinto il primo ricorso della Roma, alla quale resta l'ultimo grado di giudizio.

Il dibattimento è fissato per domani alle 15.30 e il Coni, accogliendo la richiesta della Roma, ha richiesto il dibattimento in presenza. Il rinvio sarebbe possibile alla luce delle nuove restrizioni per l'emergenza Covid, visto che il nuovo Decreto Legge entrerà in vigore proprio domani. La decisione sull'eventuale rinvio verrà presa solo domani mattina.

La Roma ha intenzione di portare al dibattimento tre testimoni: l'ex segretario Pantaleo Longo (nel frattempo passato proprio al Verona), l'ex team manager Gianluca Gombar e anche il delegato della Lega con cui lo stesso Gombar si era interfacciato, a seguito dell'alert inviato per l'errore nella lista.

(Corsport / Il Messaggero)