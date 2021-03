Canovi: «Dzeko andrà via. Belotti costa troppo per la Roma, riprenderei Scamacca»

Il caso tamponi in casa Lazio?

“La Giustizia Sportiva non è molto precisa. Quella che ho conosciuto io era molto lenta, ma più precisa. Sicuramente c’è ancora molto da fare. Sulla sentenza della Lazio dico che la vicenda è abbastanza fumosa, confusa in generale e non solo nel calcio”.

Dove vede allenatori come Allegri, Sarri e Spalletti?

“Il calcio è diventato cosmopolita, le questioni economiche lo faranno da padrone. Gli allenatori sono attratti anche da campionato minori in squadre però blasonate, come il Fenerbahçe che sarebbe interessato a Sarri. Gli allenatori non amano star fermi, Spalletti e Allegri sono due anni che non allenano, Sarri è fermo da un anno e sono tutti tecnici che vogliono riprendere la loro professione”.

Per la Roma le priorità del prossimo mercato sono portiere e attaccante?

“Indipendentemente dall’eventuale nuovo tecnico della Roma, credo che Dzeko sarà ceduto. Togliersi un ingaggio importante e prendere un attaccante più giovane è un’operazione che si può fare. In porta ci sono tanti bravi portieri come Gollini, Musso, Audero, Cragno, è un ruolo che va rinforzato. Anche in Europa ci sono una serie di portieri molto bravi, basta saperli cercare”.

Meglio puntare su un nome sicuro o su un giovane?

“Riporterei Scamacca alla Roma”.

Belotti?

“Costa un sacco di soldi, penso che devi pensare di sborsare 40-50 milioni di euro e mi sembra complicato”.