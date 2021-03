Burdisso: “Fonseca sta facendo bene, manca poco per il definitivo salto di qualità”

GAZZZETTA.IT - Nicolas Burdisso, ex difensore della Roma e dirigente del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista sulle pagine del quotidiano sportivo nazionale in cui, tra le altre cose, ha parlato del livello massimo campionato italiano, della squadra giallorossa e del suo allenatore Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Il livello attuale del calcio italiano?

“Sto vedendo e studiando tantissime partite e mi creda: vedo una certa evoluzione del movimento e nel gioco, in fase di possesso e non possesso. Sa cosa manca? L’equilibrio nella valutazione: voi italiani, come noi argentini, siete estremisti. Tutti devono cercare di prendere il buono dall’errore: va accettato per ripartire”.

Tornando a lei: Milano o Roma, dove la porta la fede?

“Impossibile rispondere, sono squadre che rappresentano periodi intensi e bellissimi della mia vita, che porterò sempre nel cuore. E non posso dimenticare Genoa e Torino. A Milano ho fatto il centrale di difesa, il terzino e il mediano, in giallorosso sono stato più continuo a livello tattico: nel tempo penso di essermi completato”.

Cosa manca alla Roma?

“La proprietà è nuova, la rosa è internazionale e c’è uno come Fonseca in panchina: anche in questo caso, i cambiamenti non mancano. Il mister ha le sue idee, che sta difendendo. A parer mio, sta facendo bene: manca poco per il definitivo salto di qualità”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE