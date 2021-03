Bosnia: convocato Dzeko per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Anche Edin Dzeko risponderà alla chiamata della sua nazionale. L'attaccante della Roma è stato chiamato dalla sua Bosnia per i primi impegni del 2021 della Nazionale balcanica. Come prevedibile il ct Ivaylo Petev non rinuncia al suo giocatore più rappresentativo. La Bosnia giocherà due match per le qualificazioni ai Mondiali 2022, il primo ad Helsinki contro la Finlandia il 24 marzo, poi il 31 a Sarajevo contro la Francia. In mezzo ai due impegni ufficiali anche un'amichevole con il Costa Rica il 27, stavolta a Zenica.

(nfsbih.ba)

