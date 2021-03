BC Partners: "Inter? Non posso commentare accordi non avvenuti. Valutiamo di investire nello sport"

«Interesse per l'Inter? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nell'industria dello sport, che sia una lega o la proprietà di un club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli». Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Nikos Stathopoulos, partner e top manager di BC Partners, fondo di private equity interessato all'Inter. «Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti. Lo sport è una grande fonte di contenuti di alto valore - ha proseguito -. I fondi porterebbero capitale e potenzialmente anche più professionalità, più disciplina e più regole in leghe e in club che oggi sono guidate da un punto di vista più individuale».