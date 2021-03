Atalanta, Gasperini: "Ci trattano come una squadretta nella quale fare razzie di mercato quando gli altri club hanno problemi economici"

Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano bergamasco, parlando, in vena polemica, del modo in cui viene trattato il club nerazzurro:

"Penso ai rumors di mercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia. Forse vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l’ambiente sono forti, molto forti. Io sono d’accordo con chi dice che conta il campo. Siamo l’Atalanta, non ci faremo distrarre. Per qualche ragione diamo fastidio un po’ a tutti. Per quelle davanti siamo degli intrusi, per quelle dietro un’occasione di rivalsa. Meglio un posto in Champions o vincere la Coppa Italia? Noi giochiamo per tutto, ma forse se proprio devo scegliere preferisco tornare in Champions League. L’Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche. (...) I Percassi sono diventati ancora più bravi e più forti. E tra le concorrenti vedo problemi economici, mentre noi abbiamo bilanci fortissimi. Ora si tratta di mettere a frutto questo vantaggio. La squadra ha un nocciolo duro molto solido, e c’è la possibilità di migliorare passando dalla programmazione. Non servono gli arrivi last minute. E non voglio più sentire che ‘è difficile migliorare’, perché tutto si può migliorare”.

(L'Eco di Bergamo)