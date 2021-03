Alisson: "Mai pensato che fosse impossibile la rimonta contro il Barcellona"

FOURFOURTWO.COM - Alla rivista di calcio ha rilasciato una lunga intervista l'ex portiere giallorosso Alisson, ora al Liverpool. Il brasiliano ha ricordato le rimonte contro il Barcellona vissute sia con la maglia della Roma sia con quella dei Reds (nel 2019): "Avevo vissuto una situazione molto simile nella stagione precedente giocando con la Roma. Abbiamo perso l'andata 4-1 a Barcellona, ​​poi abbiamo vinto 3-0 allo Stadio Olimpico arrivando in semifinale con un colpo di testa nel finale. Molte persone hanno detto che sarebbe stato impossibile, ma io non l'ho mai pensato. Sapevamo che il primo obiettivo era non subire gol, quella era la chiave per avere qualche possibilità. Poi si trattava di giocare bene e di essere compatti per l'intera partita. Non potevamo essere frenetici, dovevamo restare calmi e seguire i piani, perché è impossibile segnare due gol contemporaneamente".

"Queste rimonte accadono di tanto in tanto nel calcio, ma la gente dice sempre che non succederà mai più. La squadra continuava a credere che fosse possibile e serve questo per compiere il miracolo", ha aggiunto.

