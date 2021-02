Torino, i 10 positivi rischiano di far saltare la gara contro la Lazio. Inzaghi: "Loro saranno riposati"

Il Torino di Davide Nicola continua a essere pesantemente colpito dal Covid-19. La squadra granata infatti a causa della positività di dieci giocatori, tra cui figura anche il nome del capitano Belotti, non si allena da martedì ed è stata costretta a rinviare la gara contro il Sassuolo su indicazione della Asl. Per questo motivo sarebbe a rischio anche la partita del turno infrasettimanale contro la Lazio di Inzaghi. Il tecnico biancoceleste però non la pensa in questo modo commentando, a margine del match perso nella giornata di oggi contro il Bologna, come la tenuta fisica degli avversari potrebbe essere superiore in caso si scendesse in campo. "Martedì speriamo di giocare, vogliamo cancellare le due sconfitte. Il Torino non ha giocato, sarà più riposato della Lazio" sono state le sue parole.