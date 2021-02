Serie A, Orsato ospite della Rai per parlare della direzione arbitrale della sua gara

Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri, aveva annunciato qualche giorno fa che avrebbe stravolto il modo di comunicare dei direttori di gara del massimo campionato italiano. Per questo motivo ha concesso al rappresentante degli arbitri di Serie A Orsato di prendere parte al programma Rai di 90° Minuto, in onda domani pomeriggio alle 18:15 su Rai 2. L'iniziativa servirà per la prima volta, pare, a far esprimere un direttore di gara all'indomani della partita diretta nella giornata di oggi tra Spezia e Parma.

(gazzetta.it)

