Mirabelli: "Spero che la Roma si tenga stretto Fonseca. Avevo provato a portarlo all'Inter"

TELE LAZIO NORD - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente in cui, tra le altre cose, ha parlato del suo apprezzamento per il tecnico della Roma Paulo Fonseca. L'ex ds ha rivelato che nel 2014, quando era osservatore dell'Inter, aveva provato a portarlo a Milano senza però poi riuscire a concretizzare l'operazione. Queste le sue parole: "Se mi piace Fonseca? Molto. Quando ero all’Inter, oltre a studiare i giocatori amavo studiare anche gli allenatori: lui era al Braga, andavo spesso lì perché lui faceva veramente giocare bene la sua squadra, ti lasciava quell’impronta importante. Allenatore visionato già all’epoca. Sappiamo le difficoltà di Roma, ma lui sta facendo un grande lavoro e spero che la società se lo tenga stretto. Se l’avevo proposto all’Inter? Ci eravamo andati vicino, avevamo parlato anche con il suo entourage".