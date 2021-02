Coronavirus: il vice direttore sportivo dell'Inter Baccin è risultato positivo

Nuova positività al coronavirus nella dirigenza dell'Inter. Come riportato dall'agenzia di stampa, il club nerazzurro ha infatti comunicato che Dario Baccin, vice direttore sportivo, è risultato positivo al Covid in seguito agli ultimi controlli effettuati nei giorni scorsi. «Seguiranno da ora le procedure previste dal protocollo sanitario», ha aggiunto la società. Salgono così a sei i contagiati tra i dirigenti dell'Inter, dopo le positività emerse venerdì per gli amministratori delegati dell'Inter, Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico.

(ansa)