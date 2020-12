Zecca: "Alla Roma avventura fantastica. Quando sono arrivato le strutture di allenamento erano tremende"

Parola ad Alex Zecca: l'ex responsabile dello sviluppo dell'area tecnica in casa Roma - oggi Head Trader della Raptor - ha rilasciato un'intervista al portale specializzato, parlando della sua esperienza in giallorosso e dei rapporti che lo legavano agli altri dirigenti del club. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Quella alla Roma è stata un'avventura davvero incredibile. Ho dovuto dare una mano sin dal primo giorno. Ho iniziato facendo di tutto, aiutando con il mercato e costruendo una rete che ci aiutasse a mettere su le strutture di allenamento. E' incredibile quanto fossero obsolete ai tempi. Erano tremende".

[...]

"Quando abbiamo iniziato, ricordo che Luis Enrique aveva appena concluso la sua avventura come allenatore. Era un buon allenatore, e aveva idee molto convinte su come giocare, ma non avevamo una rosa adatta per giocare a modo suo, ho pensato. Ricordo di aver consultato rapidamente alcuni programmi e di aver esaminato i numeri per cercare di capire cosa avevamo fatto di diverso rispetto ad altre squadre che facevano meglio di noi in Serie A".

(Romapress.net)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE