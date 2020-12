Virtus Roma: fallito il tentativo in extremis di Toti con Pallotta

James Pallotta sarebbe potuto tornare a Roma. Non nella Roma ma nella Virtus Roma, che ieri ha vissuto una giornata buia con il ritiro ufficialmente dal massimo campionato di basket italiano. Come riportato dal quotidiano, infatti, come tentativo ultimo, Claudio Toti avrebbe provato a coinvolgere anche l'ex presidente della Roma, azionista anche dei Boston Celtics, che già in passato era stato accostato alla squadra di pallacanestro romana. L'invito, però, è stato lasciato cadere nel vuoto.

(Il Tempo)