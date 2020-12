Villa Stuart: visita di controllo per Zaniolo

Prosegue il recupero di Nicolò Zaniolo, alle prese con la riabilitazione dopo l'infortunio al crociato subito in estate. In mattinata, il talento giallorosso si è recato presso la clinica di fiducia della Roma per una visita di controllo. Finito ko nella gara di Nations League di inizio settembre, i canonici 6 mesi di recupero per il rientro in campo scadranno il prossimo marzo.