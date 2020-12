VIDEO - La Roma realizza il sogno di Paolo: l'incontro in remoto con i giocatori è commovente

ASR27, il robot di telepresenza della Roma inaugurato nelle scorse settimane, torna di nuovo in campo, sempre a fin di bene. La Roma realizza così il sogno di Paolo, un tifoso giallorosso affetto da sindrome di Down che sta lottando contro il Covid-19. Paolo ha potuto incontrare i giocatori a Trigoria grazie all’aiuto di suo nipote Matteo e del robot del club giallorosso, ricevendo i messaggi dei giocatori giallorossi. Lorenzo Pellegrini gli ha mostrato anche una maglietta realizzata per lui.

Paolo non poteva affrontare un ricovero da solo. Suo nipote Matteo lo ha accompagnato nella lotta contro il Covid-19 ♥️ Superato questo ostacolo, ha potuto sorridere con la sua famiglia allargata: quella giallorossa ?❤️#ASRoma ? #ASR27 pic.twitter.com/DMXjILLedh — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2020