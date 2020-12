VIDEO - Fonseca 'dribbla' le domande sulla tattica anti-Sassuolo: "Se vi dico tutto è inutile che vediate la partita"

Gli infortuni nel reparto difensivo, il momento di Riccardo Calafiori, ma non solo. Sono stati diversi i temi trattati da Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Il tecnico portoghese ha anche trovato il modo per dribblare una domanda sulla strategia tattica che intende utilizzare nel match di domani: "Voi volete sapere chi gioca, come giocheremo, la fase difensiva, quella difensiva... Magari è meglio non vedere la partita perchè saprete già tutto (ride, ndr). Vediamo domani come giocheremo".