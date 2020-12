VIDEO - Dzeko e la sfida di velocità con Diawara: "Sei partito pure due secondi prima..."

Nella mattinata di rifinitura a Trigoria, il lavoro di velocità è stato svolto sotto forma di competizione e non sono mancate le polemiche, simpatiche sia chiaro, tra i giocatori. Come quella di Edin Dzeko che si è trovato a sfidare Amadou Diawara in un percorso che prevedeva un cambio di direzione prima di un breve sprint nel quale l'attaccante bosniaco, all'arrivo, ha accusato il compagno centrocampista di "esser partito pure due secondi prima...".