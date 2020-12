UEFA, Ceferin: "Ripensare le coppe europee con le final eight? Il formato rimarrà lo stesso fino al 2024, però vogliamo un sistema più interessante"

24UR - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista al portale sloveno in cui ha parlato della possibilità di modificare il formato delle competizioni europee, Champions League ed Europa League, introducendo magari le final eight. Queste le sue parole: "È il sogno che Florentino Perez coltiva da trent’anni, l’idea di chi ha a cuore il calcio di oggi e non di domani. Ma i due principali candidati alla presidenza del Barcellona si sono espressi pubblicamente contro e anche Bayern, Juventus e i club inglesi sono contrari. Spero che la prossima finale di Champions a Istanbul si giochi con lo stadio pieno ma vediamo prima quanto sarà veloce e diffusa la vaccinazione contro il coronavirus. Ripensare le coppe europee con le final eight? Il formato rimarrà lo stesso fino al 2024, però vogliamo un sistema un po’ diverso, più interessante, facendo sì comunque che il sogno di giocare la Champions resti così speciale come lo è adesso".

