Totti, l'ex capitano giallorosso accusato di razzismo da Amaral: "Mi chiamava ne**o"

Amaral, ex giocatore di Parma (stagione '96-'97) e Fiorentina (con cui ha militato tra il 2000 e il 2002), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva brasiliana, accusando Francesco Totti - ex capitano della Roma - di averlo epitetato in maniera razzista sul terreno di gioco: "Totti mi chiamava ‘ne…’ e mi diceva che io, in favela, mangiavo la m***a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma: ‘lui è il capitano’, disse, e gli risposi ‘ma che capitano? Mi sta mancando col rispetto!".

(Sport Tv)