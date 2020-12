Torino: Giampaolo a rischio. Nicola favorito in caso di esonero

Il futuro di Marco Giampaolo non è più così solido al Torino dopo un avvio di campionato che ha visto i granata raccogliere appena 6 punti in 11 partite che, dopo il pareggio del Crotone a Udine martedì, vedono Belotti e compagni addirittura all'ultimo posto della classifica di Serie A.

Così, in caso l'ex tecnico di Milan e Sampdoria non riuscisse a raddrizzare la rotta, cominciano a circolare i primi nomi in caso di esonero: oltre a Ventura, che ha mantenuto i contatti con la società di Cairo, c'è soprattutto Davide Nicola e, più staccato, Leonardo Semplici. A rischiare, però, è anche il ds Vagnati, ex Spal dove ha già collaborato con Semplici.

(tmw.com)

