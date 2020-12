Brutte notizie per il Torino in vista della sfida di giovedì contro la Roma. Simone Zaza infatti ha riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma per lui oggi soltanto terapie. Ansaldi, invece, è rientrato in gruppo. Terapie e riatletizzazione per Simone Verdi, personalizzata per Millico e Murru. Domani, dopo l’allenamento, è prevista la partenza per la Capitale.

(torinofc.com)