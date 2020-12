Tor di Valle, Papalia: "Il pignoramento può essere revocato in qualsiasi momento"

CENTRO SUONO SPORT - Durante la trasmissione 'Te la do io Tokyo', è intervenuto Gaetano Papalia, amministratore delegato della Sais che, prima del passaggio ad Eurnova, era proprietaria dei terreni a Tor di Valle. Queste le sue parole: "I terreni di Tor di Valle sono stati acquistati da Euronova, quindi il possesso è passato a Eurnova nel giugno del 2013. Solo che Euronova ha pagato meno della metà di quest’area, cioè a un certo punto ha sospeso le rate mensili; e il contratto prevedeva che se le rate non fossero state pagate per più di sei mesi, c’era la possibilità di fare un’azione di risoluzione per rientrare in possesso dei terreni. Questa azione noi l’abbiamo fatta dopo due anni, proprio per lasciare il tempo a Eurnova di saldare tutto. La Sais però poi si è vista costretta a questa cosa, ma non per ostacolare il percorso stadio sia chiaro, ma proprio per tutelare la Sais stessa. Si parla di pignoramento, ma noi abbiamo fatto solo un’azione di risoluzione che possiamo revocare in qualsiasi momento. Si parla del pignoramento? Non c’è stato da parte nostra, ma da Unicredit, ma un’ipoteca non è un fatto impeditivo. Si salda e si risolve. Il Comune al posto di bloccare tutto poteva invitare i privati a liberare l’area da questa ipoteca".