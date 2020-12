Tiago Pinto, che dal prossimo 1 gennaio sarà il nuovo general manager della Roma, è ancora positivo al Covid-19. Di conseguenza dovrà stare in isolamento fino al 31 dicembre, e non potrà dunque assistere dal vivo all'ultimo gara interna da dirigente del Benfica, quella del Da Luz contro il Portimonense. Il suo posto verrà preso da Luisao. Nessuna certezza, al momento, riguardo al giorno in cui Tiago Pinto arriverà in Italia.

(abola.pt)

