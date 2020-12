Supercoppa Italiana: PlayStation 5 sarà "title sponsor"

Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020, che vedra' sfidarsi mercoledi' 20 gennaio 2021 al "Mapei Stadium - Citta' del Tricolore" di Reggio Emilia la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A, e il Napoli, vincitore dell'ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola. PlayStation 5 sara' Title Sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di PS5 Supercup. Grazie a questa partnership prosegue il percorso di sviluppo internazionale intrapreso da Lega Serie A e si consolida il legame tra il mondo del calcio e PlayStation, brand simbolo di intrattenimento e innovazione. Un percorso di partnership iniziato con la nascita della nuova competizione eSports eSerie A TIM, di cui PlayStation 4 e' main partner e console esclusiva, e che si rafforza con la PS5 Supercup. Saranno svelate nelle prossime settimane le iniziative per coinvolgere il pubblico a casa attraverso le piattaforme gaming, social e digital, cosi' da garantire un'esperienza a tutto tondo per i tifosi prima, durante e dopo la gara di PS5 Supercup.