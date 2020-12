Stadio Roma, Grancio: "Una vergogna intollerabile le assenze in commissione urbanistica del Municipio IX"

Oggi alla commissione urbanistica del Municipio IX sullo stadio a Tor di Valle «si è consumata una vergogna istituzionale intollerabile: il dipartimento Urbanistica, il presidente municipale, i proponenti e l'As Roma, snobbano un municipio, che per numero di abitanti rappresenterebbe la tredicesima città italiana». Lo dichiara in una nota Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina. «Questo atteggiamento denota che l'amministrazione non ha modificato le sue modalità di agire sullo stadio nei confronti del Municipio - aggiunge -. Non dare notizie e calare gli atti all'improvviso, è un atteggiamento che non permette di maturare con serenità una consapevolezza politica. L'As Roma, che delega a partecipare alla commissione un architetto che si occupa dei Roma store, e che quindi è un rappresentante sprovvisto della qualifica che era di Baldissoni, tra l'altro non ancora sostituito nell'assetto societario, è un chiaro segnale che per la nuova proprietà Tor di Valle non è più una priorità. Se così non fosse sarebbe un atteggiamento che denoterebbe mancanza di trasparenza e di correttezza nei confronti dei rappresentanti dei cittadini. Resta invece l'interesse del Comune e di Raggi a questa operazione solo per propaganda elettorale. Ma se andasse in porto anche la sola variante urbanistica questo concederebbe alla Eurnova di Parnasi - conclude - di incassare un notevolissimo incremento di cubature, che a quel punto potrebbero essere dislocate in altri quadranti della città. Il piatto della speculazione edilizia sarebbe servito».