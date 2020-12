Stadio Roma, Alessandri (ass. Mobilità): "Nessun accordo col Campidoglio per gli investimenti sulla Roma-Lido"

NSL RADIO - Ai microfoni dell'emittente radiofonica ha parlato Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici, alla Tutela del territorio e alla Mobilità della Regione Lazio, toccando anche il tema stadio della Roma a Tor di Valle. Le sue dichiarazioni:

Avete trovato un accordo con il Campidoglio per gli investimenti sulla Roma-Lido in merito al nuovo stadio della Stadio della Roma ?

"Non ancora. Noi abbiamo mosso delle eccezioni formali e attendiamo che su queste eccezioni ci si pronunci, non c'è stata alcuna risposta. Stiamo parlando di interventi sull'infrastruttura ferroviaria che devono essere compatibili con le esigenze e i piani di investimento del soggetto proprietario e che sarà poi gestore da luglio, che è la Regione Lazio. Abbiamo mosso delle eccezioni, attendiamo risposte".