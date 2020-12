Spadafora: "Escludo la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio a gennaio"

RAI 3 - «Tifosi allo stadio? Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità». È quanto afferma il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite di Agorà su Rai Tre. «Ognuno spera di poter riprendere i propri hobby e le proprie attività professionali, il tema che all'interno di uno stadio da 60mila posti non sia un problema averne 20mila è relativo - prosegue il ministro - avere tutta questa gente che va nella stessa direzione nello stesso orario significa dover fare una serie di controlli, intensificare il sistema dei trasporti: significa gestire una macchina che in questo momento non è prioritaria rispetto ad altre cose prioritarie per la ripartenza del Paese come ad esempio scuola e sistema industriale». «Il mio desiderio è ovviamente rivedere i tifosi allo stadio il prima possibile ma non credo che questo avverrà a gennaio», conclude Spadafora.