Serie B, la Salernitana vola a Monza con l'aereo della Lazio: tifosi infuriati

Ha una storia travagliata e ha fatto discutere già prima della sua inaugurazione. Dopo il volo travagliato per Crotone, l'aereo della Lazio torna a far discutere e stavolta fa infuriare i tifosi della Salernitana, altra squadra di proprietà di Claudio Lotito. La formazione granata infatti ha utilizzato l'aeromobile griffato biancoceleste per spostarsi a Monza, dove domani è in programma una delicatissima sfida (la Salernitana guida al primo posto, i brianzoli sono a -5 dalla vetta)

La mancanza di charter a prezzi ragionevoli avrebbe spinto la Salernitana a prendere in "prestito" il volo della Lazio. Mossa che non è piaciuta ai tifosi: "La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria", hanno scritto in un comunicato gli ultrà del Direttivo Salerno, già da tempo in contrasto con la proprietà.

(gazzetta.it)