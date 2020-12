Serie A, ecco le squadre che hanno conquistato più punti nel 2020. La Roma è al settimo posto

La sosta natalizia ha permesso alle squadre di prendere fiato e riposarsi in vista della ripresa della Serie A prevista per il 3 gennaio 2021. La fine dell'anno però è il momento anche per tirare alcuni bilanci, per questo motivo il portale sportivo ha stilato una lista in cui viene realizzata una classifica con tutti i punti conquistati dalle squadre del massimo campionato italiano nel 2020. Al primo posto troviamo il Milan, con 79 punti in 35 giornate, seguito da Inter, con 73 punti, e Atalanta, con 69. La Roma si trova solo al settimo posto di questa classifica, staccata di un punto dalla Lazio che può però vantare una partita in più rispetto ai giallorosso. Di seguito la lista completa delle squadre di Serie A.

1 - Milan 79 punti (35 partite)

2 - Inter 73 (35)

3 - Atalanta 69 (34)

4 - Juventus 65 (34)

5 - Napoli 63 (34)

6 - Lazio 63 (36)

7 - ROMA 62 (35)

8 - Sassuolo 58 (35)

9 - Hellas Verona 50 (36)

10 - Fiorentina 46 (35)

11 - Sampdoria 44 (35)

12 - Udinese 42 (34)

13 - Bologna 40 (35)

14 - Genoa 38 (35)

15 - Parma 36 (35)

16 - Cagliari 30 (35)

17 - Torino 27 (35)

18 - Lecce 20 (21)

19 - Benevento 18 (14)

20 - Spezia 11 (14)

21 - Brescia 11 (21)

22 - Crotone 9 (14)

23 - SPAL 8 (21)

(tuttomercatoweb.com)

