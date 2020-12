Serie A, De Siervo: "Valutiamo l’idea di un canale proprio"

L’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica della situazione del calcio italiano e della questione legata ai diritti tv: "Ci muoviamo sul solco delle linee stabilite dalla Figc. La pandemia ha obbligato tutti a rivedere il proprio status riconsiderando i punti fermi e in questa logica la Serie A non potrà chiamarsi fuori: non c’è una posizione contraria a prescindere, anzi. Dobbiamo rifarci al concetto di sostenibilità: il calcio d’elite ha bisogno di risorse. Vendiamo intrattenimento e l’obiettivo è avere un campionato più interessante possibili. I grandi network devono continuare a partecipare alle aste per fornire i soldi che servono ai club. Valutiamo anche l’ipotesi di realizzare una piattaforma di contenuti per avere un canale proprio laddove l’asta dei diritti non fosse ritenuta sufficiente per sostenere e sviluppare il sistema»

(Radio Sportiva)