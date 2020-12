Scomparsa Paolo Rossi, Bruno Conti: “Ci hai portato sul tetto del mondo, ciao amico mio” (FOTO)

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Rossi. Lo storico protagonista della vittoria italiana della Coppa del Mondo del 1982 se ne è andato all'età di 64 anni a causa di un male incurabile. Molti i messaggi di affetto apparsi sui social in queste ore e, tra gli altri, c'è anche quello di Bruno Conti, ex giocatore della Roma e compagno di Rossi con la maglia della Nazionale. Lo storico numero sette giallorosso ha postato una foto insieme a Rossi sul proprio profilo Instagram con la frase: "Ci hai portato sul tetto del mondo. Maledetto 2020. Ciao amico mio, riposa in pace".

Anche la Roma attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto ricordare Paolo Rossi, postando una sua fotografia con la maglia della Nazionale italiana e la scritta "Ciao Paolo".