ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani

La Roma riparte dalle certezze. Questa sera contro il Torino Fonseca ritrova la difesa titolare e davanti a Pau Lopez puó finalmente schierare il terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Turno di riposo per Karsdorp, al suo posto Bruno Peres, mentre Spinazzola è confermato sull’altra corsia. A centrocampo l’unico dubbio di giornata: arretrare Pellegrini al posto di Villar e dare spazio a Pedro sulla trequarti o confermare lo spagnolo in mediana accanto a Veretout lasciando inialmente in panchina l’ex Barcellona? Comunque sicuri del posto Mkhitaryan e Dzeko

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Mancini, Smalling; Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO: Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.