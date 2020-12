Roma-Torino, il saluto speciale di Bruno Peres e Diawara nel prepartita fa impazzire i tifosi (VIDEO)

Non è solo la Roma a far incantare i tifosi e far parlare di sé sui social per le proprie vittorie in campo. Questa volta a prendersi la scena è stato infatti un simpatico siparietto andato in scena nel prepartita della sfida contro il Torino, quando la squadra stava per scendere in campo. I protagonisti sono stati Bruno Peres e Diawara, che sono stati immortali dalle telecamere mentre si salutavano con un loro speciale gesto.

Bruno Peres e Diawara hanno un modo tutto loro di salutarsi prima di iniziare il riscaldamento ? pic.twitter.com/mcbzO0o5XT — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) December 19, 2020