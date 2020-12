Roma, i giallorossi pensano a un ricorso per la squalifica di Cristante

Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha reso noto di aver scelto di squalificare per una giornata Bryan Cristante, giocatore della Roma colpevole nella gara di ieri contro il Bologna di aver pronunciato un'espressione blasfema dopo aver causato l'autogol. Secondo quanto detto dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il club giallorosso starebbe pensando di effettuare ricorso per chiedere la revoca della squalifica per il giocatore, che potrebbe così tornare a disposizione di mister Fonseca per la gara di giovedì contro il Torino. La Roma starebbe raccogliendo i vari filmati del match per capire se possono esserci i margini per la richiesta.