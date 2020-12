Roma Cares: distribuite mascherine presso l’Istituto "Rita Levi Montalcini" (FOTO)

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Roma Cares ha distribuito mascherine presso l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini. Sui 375 alunni dell’istituto, 80 hanno bisogni educativi speciali: questi bambini rappresentano un'opportunità di sviluppo culturale e personale per l’intera comunità scolastica. In un periodo in cui non mancano le difficoltà dovute alla carenza di organico tra i docenti di sostegno, tutto il personale dell’Istituto Montalcini si sta adoperando per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità all’interno delle classi. Per far sentire il proprio supporto, nella mattinata di giovedì, Romolo e il personale di Roma Cares hanno provveduto alla distribuzione di mascherine e volantini informativi con una serie di raccomandazioni utili a contrastare il contagio da Covid-19 e con un QR code che rimanda a un messaggio di un calciatore. Sulla scia dell’impegno profuso durante il lockdown, nelle ultime settimane la Fondazione del Club ha consegnato mascherine e materiale informativo in diversi istituti scolastici, nonché agli anziani con il supporto della Comunità di Sant’Egidio. Nello stesso periodo Roma Cares ha aderito alla Giornata Mondiale dei Poveri, donando 5.000 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO