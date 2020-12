Psg, ufficiale: esonerato Tuchel

Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato l'esonero del tecnico Thomas Tuchel. «Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di mettere fine al contratto», spiega in una nota il club parigino. «Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno portato al club - ha sottolineato il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi - . Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro e, naturalmente, ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro il meglio per il suo futuro».

(psg.fr)

