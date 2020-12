Psg: esonerato Tuchel. Pronto Pochettino

Il Paris Saint Germain ha esonerato l'allenatore, Thomas Tuchel. Malgrado la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo, il club ha deciso nella notte di interrompere il rapporto con il tecnico tedesco, a sei mesi dalla fine del contratto, in scadenza a giugno prossimo. La decisione, scrive la testata francese, arriva il giorno dopo la messa in onda di un'intervista rilasciata dall'allenatore al canale tedesco Sport 1, che non era affatto piaciuta al club parigino, attualmente terzo in classifica dopo Lille e Lione.

Il futuro tecnico sarà, con molta probabilità, Pochettino, che in estate era stato accostato anche alla Roma.