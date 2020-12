Duncan Robinson, cestita NBA in forza ai Miami Heat, è stato immortalato dal sito americano mentre svolgeva un'iniziativa benefica: Robinson ha donato 10mila pasti per aiutare le persone bisognose durante le festività natalizie. Il classe 1994 ha distribuito personalmente alcuni pacchi a Pembroke Park in Florida. La curiosità? Robinson indossava la maglia della Roma di questa stagione.

Foto: Tmz.

(tmz.com)

