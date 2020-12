Muzzi su Scamacca: "Lo portammo alla Roma quando nessuno ci credeva. Oggi è più completo"

Gianluca Scamacca si è fin qui messo in luce con la maglia del Genoa. A parlare di lui, ora, è Roberto Muzzi, che lo allenò ai tempi delle giovanili della Roma: "Lo portammo da noi quando nessuno ci credeva. Aveva fisico, rabbia e voglia di arrivare. Sapeva di dover migliorare tanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma ha sempre tenuto a mente i suoi punti deboli. Mi chiedeva di insistere sui fondamentali a fine allenamento, lavorava sui movimenti e sull’attacco alla profondità. Aveva la mentalità giusta, anche se qualche volta mi ha fatto arrabbiare. Come succede ai ragazzi, spesso dopo un gran gol si pensa di essere fenomeni. Ora si muove molto, fa giocate interessanti ed è più completo, ma non deve fermarsi. I margini per diventare ancora più bravo ci sono, ha testa e qualità per farlo"

