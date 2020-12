Morte Paolo Rossi, Gravina: "Dolore profondo, perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio". Malagò: "Ci hai reso i più grandi"

La scomparsa di Paolo Rossi colpisce duramente tutto il calcio italiano. Esprime un pensiero in memoria di 'Pablito' anche il numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una nota pubblicata sul sito ufficiale della FIGC:

"La scomparsa di Pablito - dichiara Gravina - è un altro dolore profondo, una ferita al cuore di tutti gli appassionati difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un’icona del nostro calcio. Trascinando con i suoi gol al successo la Nazionale dell’82’, ha preso per mano un intero Paese, che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all’Azzurro e ha ispirato, con il suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future".

Questo invece il commento del Presidente del Coni Giovanni Malagò: "Hai battuto le leggende, ci hai reso i più grandi. Hai riunito un Paese e lo hai portato sul tetto del mondo. Ciao Pablito, purtroppo ancora una volta hai bruciato tutti sul tempo".